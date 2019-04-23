В Купчино горящая трава едва не спалила автозаправку

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-23T19:02:27+03:00

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Срочно переквалифицироваться в пожарных пришлось сотрудникам автозаправочной станции, расположенной на пересечении улиц Софийская и Димитрова. Причиной опасений за судьбу бензоколонки стала горящая в Купчино трава.

- Заправку закрыли, работники бегают вокруг, пожарные уже приехали и быстро тушат, - сообщают местные жители в соцсетях.

Опасения на самом деле были не напрасными. Трава горела сильно - дым был виден издалека, а метровые языки пламени вплотную подобрались к автозаправке. По счастью, пожарные смогли справиться с огнем. Впрочем, местные жители восприняли серьезную опасность с мрачным юмором и посоветовали тушить пламя сразу бензином - все равно его, якобы, разбавляют водой.

Впрочем, пожарным было не до шуток. Сейчас огонь потушен. Осталось выяснить, что стало причиной ЧП. Учитывая, какая сейчас стоит погода, подпалить траву мог обычный окурок, выкинутый из окна проезжавшей мимо машины.

ИСТОЧНИК KP.RU