На Петроградской стороне на три недели ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-23T20:11:38+03:00

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Весна и лето - время больших ремонтных работ. Во-первых, в тепле удобнее копать непромерзшую петербургскую землю, а во-вторых, это просто традиция. Так, на три недели, из-за прокладки электрического кабеля, будет трудно проехать по Петроградскому району.

- С 26 апреля по 12 мая в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Съезжинской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта Петроградской стороны, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Кроме этого, в те же даты, будет полностью перекрыт проезд по Пионерской улице от Большого проспекта Петроградской стороны до Большой Пушкарской улицы и по Большой Пушкарской улице от Пионерской до Введенской, без перекрестка с улицей Лизы Чайкиной.

Но и это еще не все, ведь с 26 апреля по 9 июня полностью закрывается движение транспорта по боковому проезду Большой Пушкарской улицы от Введенской улицы до улицы Воскова.

ИСТОЧНИК KP.RU