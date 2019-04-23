2019-04-23T21:27:41+03:00
Общество

Скоростная магистраль «Москва -Петербург» будет работать по принципу «межрегионального метро»

Добраться из одной столицы в другую можно будет за два часа
Петр КИБЕР
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В скором будущем "Сапсанов" могут сменить еще более быстрые "птички".В скором будущем "Сапсанов" могут сменить еще более быстрые "птички".Фото: Тимур ХАНОВ
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Время - деньги, так гласит известная поговорка. И в полную меру это можно отнести к транспорту. Чем быстрее ты едешь и чем меньше времени в дороге проводишь, тем дороже это стоит. Обычно, по крайней мере. Но люди свое время ценят, поэтому проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, забытый после запуска «Сапсанов», вспомнили вновь.

- Поездка между столицами по новой магистрали займет в два раза меньше времени, чем на «Сапсане» - всего два часа, - пишут РИА «Новости» со ссылкой на «дочку» РЖД компанию «Скоростные магистрали».

Проектировщики отмечают, что составы будут своеобразным «межрегиональным метро». В них будет четыре разных класса обслуживания для каждого слоя населения. Конечно, совсем дешевыми поездки быть не смогут, однако конкуренцию авиаперевозкам точно составят, ведь за пару часов человек будет попадать из Центра Петербурга в Центр Москвы, минуя все пробки.

Пока, правда, сроки реализации проекта не определены, поэтому проехаться со скоростью 400 километров в час получится еще не скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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