2019-04-23T21:45:06+03:00
Общество

В Петербурге может появиться уполномоченный по правам животных

Ввести такую должность зоозащитники предложили после жестокой расправы над беременной кошкой в Пушкине
Петр КИБЕР
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В Петербурге может появиться профессиональный борец за права животных.В Петербурге может появиться профессиональный борец за права животных.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отношение к братьям нашим меньшим четко характеризует общество в целом. К сожалению, на фоне народной любви к усатым-полосатым питомцам, то тут, то там всплывают факты человеческой жестокости. Так, расправа над беременной кошкой заставила зоозащитников требовать введения должности уполномоченного по правам животных.

- Организаторы фестиваля домашних животных МимиFEST предложили ввести в Санкт-Петербурге пост уполномоченного по правам животных, а школьников обучить ответственному отношению к питомцам, - пишут сами авторы инициативы в соцсетях.

Поводом для обращения к властям Петербурга стал вопиющий случай в Пушкине. Здесь охранник Ленинградского госуниверситета имени Пушкина со всей силы швырнул на пол беременную кошку, которая попалась ему на глаза.

Студенты, увидевшие это, тут же отвезли несчастное животное к ветеринару, но если сама кошка выжила, то котят спасти не удалось. Охранника, по требованию руководства ВУЗа, уволили, но шок никуда не делся. И подобных случаев, к сожалению, полно.

Пока реакция властей на предложение неизвестна, но ситуация в Пушкине показывает, что защищать зверей надо. И в первую очередь от человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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