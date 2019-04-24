Кошку, которую ударил об кафельный пол охранник ЛГУ им. Пушкина, прооперировали

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-24T08:18:50+03:00

Кошке, которая пострадала после "встречи" с охранником вуза в Петербурге, сделали операцию Фото: СОЦСЕТИ

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История, произошедшая вчера 24 апреля, про кошку и охранника петербургского университета ЛГУ имени Пушкина, потрясла общественность. Такой яркий всплеск человеческой агрессии и безжалостности, не оставил равнодушным практически ни одного горожанина, который об этом услышал. Сейчас кошечка, которую, кстати, зовут Фенечка, находится в ветеринарной клинике. Животное сильно пострадало после встречи с таким, как его называют в сети, нелюдем.

- Киса на данный момент в стабильном состоянии. При операции был обнаружен разрыв капсулы печени, но основные сосуды и желчные протоки не задеты. Внутреннее кровотечение остановили. Беременность тоже была, котята по понятным причинам не выжили, - сообщили неравнодушные люди, которые помогают животному, в соцсети.

Сейчас Фенечка находится в стационаре ветеринарной клиникиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Фенечке надо будет полежать в стационаре еще пять дней, пока ей будут проводить терапию по снятию отека и воспаления. После такого удара большая радость, что кошка вообще выжила.

В сети множество неравнодушных людей активно возмущаются и осуждают поступок, уже вроде как бывшего охранника ЛГУ имени Пушкина. Некоторые говорят о том, чтобы подать на него коллективную жалобу.

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В стенах университета ЛГУ имени Пушкина, который находится в одноименном городе Пушкин в Петербурге в понедельник, 22 апреля, произошел инцидент, который вызвал бурю эмоций и большой резонанс в обществе. Охранник данного вуза психанул, схватил забежавшую в помещение учебного заведения кошку и с силой ударил ее об кафельный пол. Разумеется, студенты взяли в свои руки ситуацию, чтобы наказание достигло жестокого «защитника».(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU