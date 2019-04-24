2019-04-24T08:18:50+03:00
Общество

Кошку, которую ударил об кафельный пол охранник ЛГУ им. Пушкина, прооперировали

Животное еще пять дней пробудет в стационаре петербургской ветклиники [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Кошке, которая пострадала после "встречи" с охранником вуза в Петербурге, сделали операциюКошке, которая пострадала после "встречи" с охранником вуза в Петербурге, сделали операциюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

История, произошедшая вчера 24 апреля, про кошку и охранника петербургского университета ЛГУ имени Пушкина, потрясла общественность. Такой яркий всплеск человеческой агрессии и безжалостности, не оставил равнодушным практически ни одного горожанина, который об этом услышал. Сейчас кошечка, которую, кстати, зовут Фенечка, находится в ветеринарной клинике. Животное сильно пострадало после встречи с таким, как его называют в сети, нелюдем.

- Киса на данный момент в стабильном состоянии. При операции был обнаружен разрыв капсулы печени, но основные сосуды и желчные протоки не задеты. Внутреннее кровотечение остановили. Беременность тоже была, котята по понятным причинам не выжили, - сообщили неравнодушные люди, которые помогают животному, в соцсети.

Сейчас Фенечка находится в стационаре ветеринарной клиники Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Фенечка находится в стационаре ветеринарной клиникиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Фенечке надо будет полежать в стационаре еще пять дней, пока ей будут проводить терапию по снятию отека и воспаления. После такого удара большая радость, что кошка вообще выжила.

В сети множество неравнодушных людей активно возмущаются и осуждают поступок, уже вроде как бывшего охранника ЛГУ имени Пушкина. Некоторые говорят о том, чтобы подать на него коллективную жалобу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник университета в Петербурге ударил беременную кошку об пол, котят не спасли

В стенах университета ЛГУ имени Пушкина, который находится в одноименном городе Пушкин в Петербурге в понедельник, 22 апреля, произошел инцидент, который вызвал бурю эмоций и большой резонанс в обществе. Охранник данного вуза психанул, схватил забежавшую в помещение учебного заведения кошку и с силой ударил ее об кафельный пол. Разумеется, студенты взяли в свои руки ситуацию, чтобы наказание достигло жестокого «защитника».(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 24 апреля в Петербурге: Температура поднимется до 20 градусов
В ночь на Пасху метро Петербурга будет работать без перерыва
В Петербурге может появиться уполномоченный по правам животных
Скоростная магистраль «Москва -Петербург» будет работать по принципу «межрегионального метро»
В Шушарах девушка расписала машину парня извинениями и признанием о беременности
На Петроградской стороне на три недели ограничат движение транспорта
В Купчино горящая трава едва не спалила автозаправку
В Никольском саду посадят 33 молодых дерева
Интернет-магазин «Зенита» переименовал «водолазку» в «бадлон» после жалобы петербуржца
Суд оставил ребенка с бывшей женой Кержакова и определил размер алиментов
Клаудио Маркизио рассказал о любви к кофе, «Зените» и Кокорине
В Горелово появился новый пешеходный мост через Дудергофку
Идем на рекорд: За март автопроизводство в Петербурге выросло на 11 процентов
Стартовали продажи квартир во второй очереди ЖК «Лондон Парк»
Студент из Петербурга «слил» интимные фотографии девочки-подростка на сайт ее же школы
13-летняя школьница забеременела от изнасиловавшего ее сожителя матери