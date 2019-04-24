Парень на «Ауди» задавил насмерть 72-летнюю пенсионерку в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-24T08:50:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 23 апреля, в Московском районе Петербурга произошла трагедия. Пенсионерка попала под колеса иномарки, пока переходила дорогу в положенном месте. За рулем злосчастного автомобиля находился 23-летний парень.

- Смертельное ДТП произошло в 21:40 часов вечера 23 апреля в районе дома 98 по Варшавской улице. 72-летняя старушка переходила дорогу по светофору, когда ее сбила «Ауди Q7», - сообщила пресс-служба УГИБДД Петербурга.

23-летний водитель после удара остановился, вышел из машины, однако старушка уже была мертва. По словам очевидцев, на ногах у погибшей пенсионерки были белые кроссовки с тремя полосками. Также с собой у нее были пару авосек, вероятно, с продуктами.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту трагической аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU