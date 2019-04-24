2019-04-24T09:38:40+03:00
Происшествия

Ночью в Выборгском районе Петербурга сгорели три машины

Еще у трех автомобилей обгорели части кузова [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В ночном пожаре в Петербурге 24 апреля сгорели три автомобиля, еще три обгорелиВ ночном пожаре в Петербурге 24 апреля сгорели три автомобиля, еще три обгорелиФото: СОЦСЕТИ
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Мощный пожар произошел в ночь на среду, 24 апреля, в Выборгском районе Петербурга. Сразу три автомобиля сгорели дотла во дворе одного из домов на Поэтическом бульваре. До трех часов ночи местные жители беспокойно смотрели в окна, наблюдая, как полыхает пламя и что-то взрывается в горящих машинах.

В ночь на 24 апреля в Петербурге горели шесть автомобилей.

- Был сильный взрыв одной машины около двух часов ночи. Потом огонь перекинулся на другие. Пожарные быстро подъехали, молодцы парни, - рассказали очевидцы пожара в социальной сети.

Первое сообщение о горящих машинах на пульт МЧС поступило в 2:21 часов. Пожарные незамедлительно выехали по указанному адресу к дому номер 8 по Поэтическому бульвару. Прибыв на место, спасатели увидели огромное пламя, охватившее сразу несколько машин на парковке. Некоторые автомобилисты выбежали из дома для того, чтобы отогнать свои машины подальше от огня.

Три машины пришли в негодность Фото: СОЦСЕТИ

Три машины пришли в негодностьФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

К 2:32 часам пожар уже был потушен. Огонь повредил шесть автомобилей: «Мерседес», «Мазда» и «Ситроен» сгорели полностью, «Ниссан» обгорел наполовину, еще у двух автомобилей пламя повредило части кузова.

Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты проводят проверку для того, чтобы выяснить причину такого большого пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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