Собака-поводырь впервые провела экскурсию по Эрмитажу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-24T11:46:56+03:00

В музее Петербурга прошел мастер-класс в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения [фото]

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В понедельник, 22 апреля, в Эрмитаже впервые провела экскурсия собака. И не просто собака, а поводырь. Посетила анна главный музей Петербурга со своей хозяйкой в рамках мастер-класса программы поддержки людей с нарушением зрения. Цель данного мероприятия – сделать городскую среду для владельцев таких животных более дружелюбной и доступной.

- Согласно федеральному закону, с собакой-поводырем, которая является техническим средством реабилитации для незрячего человека, можно пройти в любое общественное место, - отметила заместитель директора Центра «Собаки-помощники инвалидов» Элина Пачуева.

Четвероногий помощник Флай вместе со своей владелицей посетили главный музей Петербурга Фото: Эрмитаж

В качестве одного из главных гостей в Эрмитаже присутствовала собака-поводырь по кличке Флай вместе со своей хозяйкой Натальей Кузнецовой. Девушка рассказала, что после появления четвероногого помощника, ее жизнь изменилась в лучшую сторону.

После официальной части Флай вместе со своей владелицей пошли по эрмитажным залам. Сотрудники наблюдали, как собака работает в музейном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU