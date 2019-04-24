2019-04-24T12:12:42+03:00
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая порезала мальчика

11-летний ребенок был госпитализирован в больницу с несколькими ранами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении школьницы, которая напала с ножом на 11-летнего мальчикаВ Петербурге возбудили уголовное дело в отношении школьницы, которая напала с ножом на 11-летнего мальчикаФото: Олег ЗОЛОТО
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Вопиющий случай детской жестокости произошел на минувшей неделе, 19 апреля, в Петербурге. Девочка-подросток напала на 11-летнего мальчика и несколько раз ударила его ножом. Узнав об этом инциденте, общественность всполошилась. А следственный комитет Северной столицы в среду, 24 апреля, возбудил уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- Поножовщина произошла около одного из домов по Двинской улице Петербурга. 16-летняя девочка втерлась в доверие к 11-летнему мальчику, а после напала на него с ножом, как минимум два раза ударив им парнишку, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Мальчика госпитализировали. Ему оказали помощь самые квалифицированные врачи. В ходе расследования следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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