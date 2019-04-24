Водители такси и троллейбуса устроили драку в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-24T13:45:53+03:00

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Ярким, солнечным, теплым днем не у вех жителей Петербурга радостное настроение. Днем в среду, 24 апреля, в Василеостровском районе Северной столицы, словно разъяренные львы, подрались водители такси и троллейбуса. До крови не дошло, мужчин быстро успели растащить по разным «углам».

В Петербурге подрались водители такси и троллейбуса .

- На Малом проспекте В.О. водители такси и троллейбуса не поделили дорогу. Из-за этого мужчина сначала стали браниться. Через мгновение они уже вцепились друг в друга и продолжали бой, - сообщили очевидцы в соцсети.

На кадрах видно, как водитель троллейбуса активно «дубасит» своего упавшего на землю оппонента. При этом большинство прохожих в это время стоят неподалеку, вооруженные смартфонами и снимают на видео драки.

- Правильно водитель троллейбуса навалял. Он за пассажиров головой и зарплатой отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU