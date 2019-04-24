«КамАЗ» задавил насмерть девушку на голубом самокате на Обводном канале

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-24T14:19:36+03:00

На Обводном канале в Петербурге "КамАЗ" задавил насмерть девушку Фото: скрин с видео

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Днем в среду, 24 апреля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло трагическое ДТП. Молодая девушка, которая пересекала проезжую часть на самокате, оказалась под колесами «КамАЗа». Водитель просто не заметил пешехода.

На Обводном канале "КамАЗ" насмерть сбил девушку на самокате .

- Водитель «КамАЗа», 60-летний мужчина, ехал по Обводному каналу. Поворачивая направо на улицу Циолковского, он не заметил пешехода, девушку, которая пересекала улицу по пешеходному переходу на голубом самокате, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что «КамАЗ» ехал по дороге не с большой скоростью, после удара девушка скончалась на месте от полученных травм.

Дорожная полиция также предоставила видео с места аварии. Надо отметить, что на данный момент возраст погибшей девушки уже известен. Ей было 26 лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства трагической аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU