Опасный снаряд времен ВОВ достали из Фонтанки

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-24T14:35:49+03:00

Минометная мина была в сильной коррозии и с взрывчатым веществом внутри

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Утром в среду, 24 апреля, прохожие заметили в воде реки Фонтанки в Петербурге странную вещь. С первого взгляда она напоминала какой-то боевой снаряд. Около 10 утра бдительные горожане сообщили о предмете. На место, напротив дома 162 по набережной Фонтанки, незамедлительно приехали специалисты ОМОН.

- Уже спустя 15 минут после сообщения специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии прибыли к указанному месту. Там они действительно увидели в воде предмет, внешне похожий на снаряд, - сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии.

Очень осторожно ОМОНовцы подняли со дна реки снаряд. Это оказалась 81-миллимитровая немецкая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Возможно, с тех самых пор она и лежит в Фонтанке.

Боеприпас был на дне реки у стенки пирса на небольшой глубине, всего около 20 сантиметров. Сама мина находилась в состоянии сильной коррозии и содержала в корпусе взрывчатое вещество.

На данный момент снаряд уже вывезен за пределы города и уничтожен на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU