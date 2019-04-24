«Зенит» выйдет на игру с «Динамо» в лазурной форме

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-24T15:34:27+03:00

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«Зенит» все ближе и ближе к чемпионству. После блестящей победы над «Краснодаром» в прошлом туре, отрыв от конкурентов достиг восьми очков. Но та игра уже забыта, ведь на носу встреча с московским «Динамо». И своего соперника петербуржцы примут во всей красе - в лазурной, цвета ясного неба, форме.

- «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в белой форме, вратарь — в желтом, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По предварительным оценкам, на игре ожидается около 44 тысяч зрителей. Аншлага в 50 с лишним тысяч не будет по причине рабочего дня и нынешнего статуса «Динамо». Клуб находится на 12 месте в Российской премьер-лиге и не претендует на медали.

С другой стороны, москвичам, за плечами которых долгая история заслуженного клуба, есть что доказывать, поэтом легкой прогулкой игра для «Зенита» не станет. А терять очки на финише чемпионата никак нельзя.

Игра состоится сегодня, 24 апреля, на «Газпром Арене». Начало встречи в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU