Пьяный петербуржец порезал отца ножом и забаррикадировался в квартире

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-24T15:44:43+03:00

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В Петербурге 26-летний местный житель поссорился с отцом. Однако конфликт не ограничился словесной перепалкой, а закончился поножовщиной. Как стало известно в среду, 24 апреля, после того, как парень порезал отца, он забаррикадировался в квартире и не хотел никого пускать.

- Около часа дня 23 апреля в одной из квартир дома номер 1 на Раумской улице в Колпино между пьяным сыном и его отцом произошел конфликт. Во время бытовой ссоры парень схватил нож и напал на родственника, порезав ему лицо и грудь, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Раненный мужчина смог выйти из квартиры и спуститься на первый этаж. Однако здесь ему стало плохо от потери крови, и он упал в обморок. Нашли раненного соседи, которые и вызвали правоохранителей. Мужчине вызвали скорую.

Поднявшись на нужный этаж, где сидел пьяный 26-летний парень, росгвардейцы попытались зайти в квартиру, но поняли, что дверь забаррикадирована. Тогда пришлось обратиться за помощью сотрудников МЧС, которые смогли открыть входную дверь. За ней находился пьяный, вооруженный парень, который вел себя крайне агрессивно. Сотрудникам Росгвардии пришлось проявить смелость, обезоружить и парня и одень на него наручники.

На данный момент молодой человек находится в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU