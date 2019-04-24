2019-04-24T16:57:40+03:00
Общество

Здание завода «Красный Гвоздильщик» выставили на продажу в интернете за 328 миллионов рублей

Предложение о продаже памятника конструктивизма появилось на одном из сайтов бесплатных объявлени
Петр КИБЕР
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Здание завода "Красный гвоздильщик" продают за 328 миллионов рублей. Фото: www.avito.ruЗдание завода "Красный гвоздильщик" продают за 328 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru
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Здание канатного цеха завода «Красный гвоздильщик», расположенного на 25-й линии Васильевского острова, выставили на продажу. Постройка, известная своей башней и являющаяся памятником конструктивизма, оценена в 328,5 миллионов рублей.

- Состояние и конфигурация объекта позволят открыть здесь супермаркет, фитнес-центр, а также кафе, ресторан, детский центр и многое другое, - говорится в тексте объявления.

По словам продавца, в здании признанном объектом культурного наследия регионального значения, проводятся противоаварийные работы и подготовка под реконструкцию.

Преимуществами объекта называются близкое расположение к историческому центру города и пешая доступность к будущей станции метро «Горный институт».

В бывшем канатном цеху предлагают разместить супермаркет или фитнесс-центр. Фото: www.avito.ru

В бывшем канатном цеху предлагают разместить супермаркет или фитнесс-центр. Фото: www.avito.ru

Справка «КП»:

Здание канатного цеха с водонапорной башней было построено в 1929-1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова. Является частью комплекса сооружений завода «Красный гвоздильщик», расположенного на 25-й линии Васильевского острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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