Здание завода «Красный Гвоздильщик» выставили на продажу в интернете за 328 миллионов рублей
Здание канатного цеха завода «Красный гвоздильщик», расположенного на 25-й линии Васильевского острова, выставили на продажу. Постройка, известная своей башней и являющаяся памятником конструктивизма, оценена в 328,5 миллионов рублей.
- Состояние и конфигурация объекта позволят открыть здесь супермаркет, фитнес-центр, а также кафе, ресторан, детский центр и многое другое, - говорится в тексте объявления.
По словам продавца, в здании признанном объектом культурного наследия регионального значения, проводятся противоаварийные работы и подготовка под реконструкцию.
Преимуществами объекта называются близкое расположение к историческому центру города и пешая доступность к будущей станции метро «Горный институт».
В бывшем канатном цеху предлагают разместить супермаркет или фитнесс-центр. Фото: www.avito.ru
Справка «КП»:
Здание канатного цеха с водонапорной башней было построено в 1929-1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова. Является частью комплекса сооружений завода «Красный гвоздильщик», расположенного на 25-й линии Васильевского острова.
ИСТОЧНИК KP.RU