2019-04-24T20:16:40+03:00
Общество

За 2018 год в Петербурге произошло 2000 несчастных случаев на производстве

Опаснее всего работать в торговле, на транспорте и в строительстве
Петр КИБЕР
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В 2018 году в Петербурге произошло почти 2000 ЧП на производстве.В 2018 году в Петербурге произошло почти 2000 ЧП на производстве.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Любая профессия травмоопасна. Даже тренер по шахматам может споткнуться и удариться о доску, получив по лицу ферзем. Но это в теории, а на практике, как подсчитали эксперты, опаснее всего работать в торговле, на транспорте и в строительстве. А всего за 2018 год на производстве случилось около двух тысяч несчастных случаев.

- За прошедший год на петербургских предприятиях произошло 1999 несчастных случаев на производстве, в 70 из которых погибли люди, - пишет газета «Петербургский дневник».

Еще несколько сотен человек получили ранения или профессиональные травмы. При этом чаще всего ЧП происходили по неосторожности самих пострадавших (47%), нарушений техники безопасности (11%), нарушений дисциплины (9%) и плохой организации производства (8%).

На нарушения правил дорожного движения приходится 6 процентов случаев и почти пятая часть ЧП происходит из-за аварийной площадки производства, нарушений технологического процесса и из-за хулиганов (19%).

Лечение пострадавших обошлось почти в 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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