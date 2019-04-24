2019-04-24T20:31:16+03:00
Общество

После зимнего перерыва в рейсы по Петербургу выходят ночные автобусы

Они будут курсировать от станций метро до отдаленных районов города
Петр КИБЕР
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В Петербурге начинается сезон ночных автобусов.В Петербурге начинается сезон ночных автобусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ночные автобусы уже давно стали такой же летней приметой Петербурга, как и разводные мосты. Часть рейсов будет дублировать линии метрополитена, а другие - подвозить припозднившихся горожан от станций подземки до дома.

- В ночь с 27 на 28 апреля после перерыва в рейс выйдут ночные автобусы. Для петербуржцев и гостей города будет организовано движение по 10 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, -сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Интервал движения автобусов в период с 0:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно как обычно - покупкой разового билета и электронными проездными.

Перевозчик напоминает, что период работы ночных автобусов - с 30 апреля по 15 ноября. В выходные (в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье), будут курсировать автобусы 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующие линии метро, а в праздничные дни, такие как 1-2 и 9-10 мая, «Ночь музеев», День города и «Алые паруса» они подвезут пассажиров к открытым станциям подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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