Сад у Ивановского карьера начнут капитально ремонтировать 29 апреля

СЕГОДНЯ 21:34 2019-04-24T21:34:01+03:00

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Сад у Ивановского карьера - одно из немногих мест отдыха жителей Невского района Санкт-Петербурга. Сейчас эта огромная территория в семь с лишним гектаров находится в неприглядном виде, однако уже в нынешнем году ее полностью приведут в порядок.

- Сад закроется на ремонт 29 апреля. Но уже вскоре жители Невского района смогут оценить новое общественное пространство с деревянными настилами у воды, обзорными площадками, амфитеатром и качелями, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Сам проект переустройства сада разработан с учетом его близости к воде. Ивановский водоем – крупнейший в Невском районе. Это затопленный карьер с тремя островами. Когда-то здесь добывали песок для Императорского фарфорового завода, расположенного неподалеку. Но потом, на глубине 25 метров пробилось более 20 родников, и карьер заполнился ключевой водой.

Раньше, даже после массовой жилой застройки, местные жители купались в пруду и ловили в нем рыбу. К сожалению, сейчас в воду рискнет мало кто залезть. Но территория сада все равно притягивает горожан. А вскоре здесь проложат круговые беговые дорожки, высадят почти 580 саженцев липы, дуба, ивы, березы и более 80 хвойников.

Планируется установить и освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU