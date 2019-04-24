Пустырь на Сытнинской улице в Петроградском районе благоустроят

24 Апр 21:53 2019-04-24T21:53:41+03:00

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Весна и хорошая погода позволяет с удовольствием для коммунальных служб приводить город в порядок. По крайне мере есть возможность поработать на солнышке, а не в снег или дождь, как зимой. Но не все еще в порядке в Северной столице, так после внезапной инспекции Петроградского района, нагоняй получили местные чиновники.

- Здесь мусор, граффити, а состояние козырька может быть опасным для жизни. Нужно навести порядок и не ждать, когда этим займётся управляющая компания. Жители вышли на субботник – 250 тысяч в свой выходной убирали город, а вы недоработали, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Свое недовольство врио главы города высказал руководителю Петроградского района Ивану Громову. Тот обещал исправиться и привести территорию в порядок. Заодно ему было поручено благоустроить пустырь на Сытнгинской улице, на запустение в котором через соцсети активно жаловались жители.

- Нужно комплексно благоустроить это место – сделать сквер или спортивную площадку. Тем более рядом находится школа, - завил врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU