Погода на 25 апреля в Петербурге: Тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-25T07:53:09+03:00

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На последней неделе апреля весна в Петербурге совсем разгулялась. На кустах и деревьях распускаются почки, проклевывается зелень и трава на лужайках. В четверг, 25 апреля, в Северной столице будет очередной теплый день, при этом, без осадков.

- В ночь на 25 апреля в Петербурге было тепло. Температура воздуха в отдельных районах города колебалась от 6 до 8 градусов выше нуля. Солнечный день также принесет много удовольствия. Теплые лучи прогреют воздух в городе до 21 градуса. В прибрежных районах будет немного похолоднее – около 15 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Прекрасная теплая погода простоит в Петербурге практически до конца недели. А вот с 28 апреля синоптики ожидают понижение температур примерно на 10 градусов. Всему виной антициклон, который направляется на город с севера. Поэтому погода на майские праздники 2019 в Петербурге изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU