Погода на 25 апреля в Петербурге: Тепло и солнечно
На последней неделе апреля весна в Петербурге совсем разгулялась. На кустах и деревьях распускаются почки, проклевывается зелень и трава на лужайках. В четверг, 25 апреля, в Северной столице будет очередной теплый день, при этом, без осадков.
- В ночь на 25 апреля в Петербурге было тепло. Температура воздуха в отдельных районах города колебалась от 6 до 8 градусов выше нуля. Солнечный день также принесет много удовольствия. Теплые лучи прогреют воздух в городе до 21 градуса. В прибрежных районах будет немного похолоднее – около 15 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Прекрасная теплая погода простоит в Петербурге практически до конца недели. А вот с 28 апреля синоптики ожидают понижение температур примерно на 10 градусов. Всему виной антициклон, который направляется на город с севера. Поэтому погода на майские праздники 2019 в Петербурге изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU