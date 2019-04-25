Льготники смогут бесплатно гулять по Петергофу по вечерам

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-25T09:30:04+03:00

С 27 апреля льготники смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Петергоф» в вечернее время Фото: Артем КИЛЬКИН

С 27 апреля после 18:00 вход в Нижний парк для некоторых категорий граждан будет свободный

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В субботу, 27 апреля, в Петергофе начнут работать все фонтаны. Также начиная с этой даты изменится режим работы Нижнего парка. А некоторым категориям граждан и вовсе предоставят право бесплатного посещения парка в вечернее время.

- С 18:00 и до 19:45 часов каждый день студенты, ветераны и пенсионеры смогут посещать Нижний парк в Петергофе бесплатно. В остальное время входной билет для льготных категорий граждан – 250 рублей, - говорится на сайте парка.

Во все остальные зоны Петергофа бесплатный вход предоставляется только детям до 16 лет.

Также изменится график работы некоторых объектов в парке. Например, «Центральные фонтаны», более известный горожанам и туристам как «Самсон» и центральные каскады, будут работать до 19:45 часов вечера каждый день.

Напомним, что большой весенний праздник фонтанов в Петергофе состоится 18 мая в 13:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU