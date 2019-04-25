2019-04-25T10:26:15+03:00
Происшествия

В Петербурге угнали «Газель» с кофе, чаем и батарейками на 1,5 миллиона рублей

Преступников поймали благодаря бдительной местной жительнице
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге угнали "Газель" с продуктами на 1,5 миллиона рублейВ Петербурге угнали "Газель" с продуктами на 1,5 миллиона рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге дерзкие воры угнали автомобиль одной коммерческой фирмы, который был полностью забит продуктами. Машина должна была отгрузить товар для сетевого магазина в Красногвардейском районе. Однако неизвестные успели похитить машину до того, как водитель открыл грузовое отделение и передал продукты. Как стало известно в четверг, 25 апреля, несмотря на первоначальный «успех» операции, воров удалось оперативно задержать благодаря бдительной петербурженке.

- Около девяти часов утра 24 апреля от дома 14 по Российскому проспекту был похищен автомобиль одной коммерческой компании «Газель Некст» стоимостью 1 миллион рублей. В кузове грузовика находились сигареты, энергетические напитки, кофе, чай и батарейки на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Спустя несколько минут после угона в полицию позвонила женщина и рассказала, что на улице Ворошилова какие-то подозрительные люди очень спешно перекладывают коробки из грузового автомобиля в легковую машину «Ладу Приору».

Когда полиция прибыла на указанное место, то неподалеку они нашли восемь коробок с табаков, выброшенные в яму с мусором. Спустя час правоохранители задержали и «Ладу» с двумя гражданами 23 и 36 лет. Оба они приезжие из закавказских республик и находятся в Петербурге без регистрации. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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