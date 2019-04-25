Ленобласть компенсирует льготникам рост тарифов за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-25T11:37:31+03:00

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Администрация Ленинградской области приняла решение о том, что необходимо оказать еще какую-то поддержку незащищенным слоям населения. В связи с этим в регионе появятся льготы по оплате тарифа на вывоз бытового мусора. Задачу разработать систему льгот поставил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Новое решение обдумано и принято. Осталось только дождаться, когда изменения внесут в областной бюджет. Жители региона смогут получать льготы уже с 1 июля 2019 года.

- Соответствующие изменения в областной Социальный кодекс и закон о бюджете для обеспечения выплат конкретным гражданам будут внесены в ближайшее время. Корректировки, имеющие цель улучшить социальное положение пенсионеров и многодетных семей, вносятся в законодательство, в том числе в соответствии с действующими в Российской Федерации национальными проектами, — пояснил «КП-Петербург» заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

По словам первого заместителя правительства Ленинградской Романа Маркова и Николая Емельянова, изменения предусматривают компенсацию для пенсионеров старше 70-ти лет, малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда. Размер льготы варьируется от 50 до 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU