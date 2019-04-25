Директором петербургского «Мостотреста» назначен Андрей Кочин

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-25T12:22:55+03:00

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У подведомственного комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга «Мостотреста» появился новый директор. Теперь важный пост будет занимать Андрей Кочин, который в последнее время и так уже исполнял эти обязанности, совмещая их с обязанностями заместителя директора-главного инженера. О назначении 25 апреля сообщил Смольный.

- Андрей Кочин пришел в «Мостотрест» в 1992 году на должность инженера эксплуатационно-диспетчерского отдела. С тех пор место работы он не менял. На 27 лет своего трудового пути в учреждении он занимал должности начальника группы технического контроля эксплуатационно-диспетчерского отдела, начальника участка эксплуатации транспортных и пешеходных тоннелей, главного специалиста отдела надзора и содержания искусственных сооружений и многие другие, - рассказали в администрации Северной столицы.

Сам Кочин родился 20 мая 1968 года в Ленинграде. В 1992 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н. Образцова по специальности «Мосты и тоннели», чем и продолжил заниматься на службе. Новый директор «Мостотреста» женат и воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU