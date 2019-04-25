С 26 апреля Петербург переходит на периодическое протапливание

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-25T13:01:02+03:00

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В связи с тем, что последнюю неделю в Петербурге установилась теплая погода, с пятницы, 26 апреля, энергетики переходят в режим периодического протапливания. Полностью отопление будет отключено не сразу, так как в Северной столице ожидается похолодание в начале мая. Тем не менее, периодическое протапливание позволит снизить температуру в жилых домах, а соответственно и счета за отопление. С другой стороны, при похолодании восстановить работу систем отопления можно будет в короткие сроки.

- Для поддержания надлежащего температурного режима в жилых домах управляющим компаниям необходимо осуществлять ограничение расхода теплоносителя, подаваемого в системы отопления зданий, в соответствии с температурой наружного воздуха. Это позволит сократить объем потребления тепловой энергии, - пояснили в Смольном.

На данный момент отопление не будут снижать только в детских садах, школах, университетах и колледжах, поликлиниках и больницах, а также других зданиях социальной защиты. Полностью отопительный сезон закончится после того, как в Петербурге стабильно станет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU