Рецидивист избил школьника на автобусной остановке в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-25T13:36:22+03:00

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В Петербурге в четверг, 25 апреля, следователем по Красносельскому району возбуждено уголовное дело за избиение 17-летнего школьника. Инцидент произошел еще утром 19 апреля в городе Красное Село. Пострадавший мальчик оказался в детской больнице, где врачи оказали ему квалифицированную помощь.

- Около десяти утра 19 апреля на автобусной остановке на Стрельнинском шоссе между школьником и 28-летний мужчиной возник малозначительный конфликт. Однако старший парень сильно вспылил из-за своей неприязни и напал на подростка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Мужчина начал избивать мальчика кулаками, а после того как тот упал без сил, сбежал с места драки. Чуть позже в этот же день школьника госпитализировали в детскую больницу из дома по улице Бронетанковой в тяжелом состоянии.

Напавшего мужчину быстро разыскали и задержали. Им оказался рецидивист, ранее судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU