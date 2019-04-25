В Ленинградском зоопарке сложилась новая «семейная» пара

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-25T14:28:10+03:00

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Ленинградский зоопарк в четверг, 25 апреля, радостно объявил о пополнении. На постоянное место жительства в зоосад переехала маленькая самка мары или патагонского зайца. Этот вид происходит из Южной Америки и входит в пятерку самых крупных грызунов планеты.

- К нам из зоопарка Ленинградской области «Приют Белоснежки» прибыла новая подопечная – годовалая самочка мары. Характер у нашей дамы спокойный, но смелый, - рассказали в зоопарке.

Самка мары приехала в Петербург из областного зоопарка Фото: Ленинградский зоопарк

Отмечается, что животное чувствует себя хорошо и уже явно освоилось в новом вольере. Она активно подходит к людям, часто сидит прямо у стекла, а также явно проявляет любопытство по отношению к своему соседу.

Новая жительница уже обзавелась кавалером. Напомним, что самец мары поселился в зоопарке осенью прошлого года, он прибыл из Нижнего Новгорода. Пару вы можете увидеть в павильоне «Тропический дом».

ИСТОЧНИК KP.RU