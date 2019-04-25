Петербурженка нашла в Невском районе живого козла
Утром в четверг, 25 апреля, жительница Петербурга Марина Крюкова пришла на работу на площадку по продаже металла на 3-ем Рыбацком проезде в Невском районе города и встретила необычного посетителя. К ней подошел белый козел. Животное выглядело уставшим и обессиленным. Присмотревшись внимательно, женщина заметила, что у козла сломана задняя лапа.
- Позвонили в ветеринарные клиники, они не выезжают и не могут его взять, так как, скорее всего, он домашний потеряшка. Мы ему налили воды и принесли травы. Но он лежит, спит и ничего не ест, - рассказала «КП-Петербург» неравнодушная женщина.
Для того чтобы найти хозяина козла или организовать какую-то помощь, петербурженка опубликовала в сети пост с фотографиями животного. Пользователи интернета посоветовали обратиться в центр защиты диких животных «Велес». Его сотрудники с радостью согласились принять козла.
- Сейчас вызвали зоотакси. Через час оно будет у нас и вечером козлик будет в центре, - сообщила Марина.
Однако откуда взялся в городе бородатый товарищ, не известно. Собеседница «КП-Петербург» предположила, что козел мог прийти со стороны заброшенной территории, которая находится недалеко от Рыбацкого проезда. В сети петербуржцы внимательно следят за судьбой животного и желают ему скорейшего выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU