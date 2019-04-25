2019-04-25T15:36:55+03:00
Общество

В Ленинградской области будут хоронить бесплатно

Новая норма нужна для того, чтобы избавиться от ритуальных мошенников
Петр КИБЕР
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В Ленинградской области похороны могут стать бесплатными.В Ленинградской области похороны могут стать бесплатными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый, кто так или иначе сталкивался со смертью близкого человека знает, какими трудностями могут обернуться обычные похороны. Иногда просто проститься с усопшим стоит огромных денег. Чтобы на горе людей не наживались ритуальные мошенники, в Ленинградской области предложили хоронить бесплатно.

- Заксобрание Ленинградской области в первом чтении приняло законопроект «О погребении и похоронном деле». Основная его задача — остановить бесконтрольную деятельность «серых» и «черных» похоронных агентств, - пишет «Мойка 78».

Так, по предложению инициаторов новой нормы, все жители 47 региона смогут бесплатно получить участок на мунициапальном кладбище, а также комплекс услуг по погребению. Пока неизвестно, что войдет в окончательный список, так как законопроект еще прорабатывается.

Главное, о чем говорят депутаты - закон должен пресечь незаконную торговлю участками на кладбище, которой промышляют ушлые дельцы, а также избавиться от навязываемых ими дорогостоящих услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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