2019-04-25T15:39:44+03:00
Общество

К лету в Петербурге могут появиться пляжи для купания

В зонах отдыха установят шезлонги, скамейки и спортивные площадки
Лилия КОЗЛОВА
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Летом в Петербурге могут обустроить городские пляжиЛетом в Петербурге могут обустроить городские пляжиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Остался месяц до начала лета. Обычно жители Петербурга отправляются на Финский залив для того, чтобы искупаться и понежиться на пляже под солнцем. Однако не всегда есть время для того, чтобы выехать загород. Поэтому к началу летнего сезона в городе могут открыть специально оборудованные пляжи для купания и отдыха. Предложение о благоустройстве городских пляжей поступило в четверг, 25 апреля, от депутатов ЗакСа.

- Наша задача — увидеть городские пляжи в полном соответствии всем требованиям. Должно быть комфортно, чисто и безопасно. На мой взгляд, имеет смысл оборудовать такие места и бесплатным Wi-Fi, чтобы каждый человек, будь то житель Петербурга или гость нашего города, смог совершенно бесплатно подключиться к сети и свободно выйти в интернет, — отметил петербургский парламентарий Денис Четырбок.

Депутаты предложили установить на городских пляжах бесплатные шезлонги, скамейки, обустроить площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий. Кроме того, по имению парламентариев, все эти территории должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями. Для этого достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде. Если закон примут, то люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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