Съезды с Выборгского шоссе на КАД перекроют на пять дней

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-25T15:52:39+03:00

На КАД перекроют съезды с Выборгского шоссе на пять дней Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 26 по 30 апреля в течение пяти дней будет закрыты все съезды с Выборгского шоссе на кольцевую автодорогу. В связи с этим автомобилистам Петербурга придется заранее продумывать свои маршруты, чтобы объезжать перекрытый участок.

- С 10 утра 26 апреля и до 15:00 30 апреля 2019 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съездах с Выборгского шоссе в направлении из города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо КАД. При этом съезды по внешнему кольцу будут работать без изменений, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В течение пяти дней дорожные службы заменят асфальтобетонное покрытие на участке на пересечении с Выборгским шоссе. Для того, чтобы автомобилистам было проще ориентироваться, на дороге установят специальные знаки, ограждения и световая сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU