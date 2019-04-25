2019-04-25T16:10:48+03:00
Общество

Под Петербургом пройдет Экологический субботник в помощь балтийским нерпам

В ходе мероприятия волонтеры очистят пляж Финского залива и перенесут маленьких тюленей из приюта в адаптационные вольеры
Петр КИБЕР
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В Курортном районе пройдет субботник в помощь балтийским нерпам. Фото: vk.com/sealrescueВ Курортном районе пройдет субботник в помощь балтийским нерпам. Фото: vk.com/sealrescue
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Весна - время, когда природа оживает от зимней спячки, а обитатели приюта для маленьких спасенных нерпят, постепенно готовятся к возвращению в привычную среду обитания. Для того, чтобы им помочь, а заодно привести в порядок берег Финского залива, в Курортном районе Петербурга пройдет экологический субботник.

- После того, как будет очищен пляж, высажены ели и благоустроена территория спортплощадки все дружно направятся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где помогут специалистам «Фонда друзей балтийской нерпы» перенести некоторых питомцев в адаптационные вольеры, из которых их позднее отпустят на волю, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Не останется без внимания всеобщий любимец и постоянный житель Центра нерпенок Крошик.

Надо сказать, что место для проведения субботника выбрано неслучайно. Нередко на пляжах Курортного района находят потерявшихся детенышей серого тюленя и балтийской нерпы. Чтобы малыши не погибли, их передают в Центр, которому, в свою очередь, с 2013 года помогает «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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