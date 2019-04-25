Петербуржцу дали 10 лет колонии за попытку убийства кредитора из ружья для подводной охоты

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-25T16:37:24+03:00

Петербуржец получил 10 лет тюрьмы, за то, что попытался убить приятеля из ружья для подводной охоты. Фото: СОЦСЕТИ

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Никогда не давайте в долг друзьям. Потеряете или деньги, или друга - гласит народная мудрость. В ней на деле убедился житель Петербурга, который дал взаймы знакомому 300 тысяч рублей. Но, вместо того, чтобы вернуть деньги, должник решил убить кредитора из... ружья для подводной охоты.

- В июле 2018 года обвиняемый договорился о встрече с потерпевшим у него дома под предлогом совместного распития спиртных напитков. На эту встречу мужчина взял с собой ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Дождавшись, когда хозяин уснет после выпитого, гость выстрелил ему в голову. Гарпун пробил череп потерпевшему, но благодаря быстрой помощи медиков, мужчину удалось спасти.

Позднее в руки полиции попал и сам «охотник». Несмотря на то, что вину он признал, суд назначил стрелку 10 лет колонии строгого режима. Пока приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU