Петербуржцу дали 10 лет колонии за попытку убийства кредитора из ружья для подводной охоты
Никогда не давайте в долг друзьям. Потеряете или деньги, или друга - гласит народная мудрость. В ней на деле убедился житель Петербурга, который дал взаймы знакомому 300 тысяч рублей. Но, вместо того, чтобы вернуть деньги, должник решил убить кредитора из... ружья для подводной охоты.
- В июле 2018 года обвиняемый договорился о встрече с потерпевшим у него дома под предлогом совместного распития спиртных напитков. На эту встречу мужчина взял с собой ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Дождавшись, когда хозяин уснет после выпитого, гость выстрелил ему в голову. Гарпун пробил череп потерпевшему, но благодаря быстрой помощи медиков, мужчину удалось спасти.
Позднее в руки полиции попал и сам «охотник». Несмотря на то, что вину он признал, суд назначил стрелку 10 лет колонии строгого режима. Пока приговор в силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU