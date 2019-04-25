2019-04-25T16:37:24+03:00
Происшествия

Петербуржцу дали 10 лет колонии за попытку убийства кредитора из ружья для подводной охоты

Чтобы не отдавать 300 тысяч рублей, мужчина решил «загарпунить» знакомого
Петр КИБЕР
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Петербуржец получил 10 лет тюрьмы, за то, что попытался убить приятеля из ружья для подводной охоты.Петербуржец получил 10 лет тюрьмы, за то, что попытался убить приятеля из ружья для подводной охоты.Фото: СОЦСЕТИ
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Никогда не давайте в долг друзьям. Потеряете или деньги, или друга - гласит народная мудрость. В ней на деле убедился житель Петербурга, который дал взаймы знакомому 300 тысяч рублей. Но, вместо того, чтобы вернуть деньги, должник решил убить кредитора из... ружья для подводной охоты.

- В июле 2018 года обвиняемый договорился о встрече с потерпевшим у него дома под предлогом совместного распития спиртных напитков. На эту встречу мужчина взял с собой ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Дождавшись, когда хозяин уснет после выпитого, гость выстрелил ему в голову. Гарпун пробил череп потерпевшему, но благодаря быстрой помощи медиков, мужчину удалось спасти.

Позднее в руки полиции попал и сам «охотник». Несмотря на то, что вину он признал, суд назначил стрелку 10 лет колонии строгого режима. Пока приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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