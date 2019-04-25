Следком начал проверку после гибели человека при сносе «Северной короны»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-25T17:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное следственной управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту гибели человека при проведении строительных работ. ЧП, которое произошло около 15:30 25 апреля на набережной реки Карповки, сразу привлекло всеобщее внимание, ведь объект - гостиница «Северная корона», считается в народе проклятым.

- В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705395" frameborder="0"></iframe> При сносе гостиницы "Северная корона" в Петербурге погиб человек..Видео с места ЧП в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

По информации МЧС, причиной гибели человека стало опрокидывание экскаватора.

- 50 тонн машина весит, сами понимаете, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

По предварительным данным погибшим оказался 36-летний мигрант из Киргизии. Сейчас тело мужчины пытаются извлечь спасатели. Параллельно с ними на месте работают и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU