Следком начал проверку после гибели человека при сносе «Северной короны»
Главное следственной управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту гибели человека при проведении строительных работ. ЧП, которое произошло около 15:30 25 апреля на набережной реки Карповки, сразу привлекло всеобщее внимание, ведь объект - гостиница «Северная корона», считается в народе проклятым.
- В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.
При сносе гостиницы "Северная корона" в Петербурге погиб человек..Видео с места ЧП в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец
По информации МЧС, причиной гибели человека стало опрокидывание экскаватора.
- 50 тонн машина весит, сами понимаете, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.
По предварительным данным погибшим оказался 36-летний мигрант из Киргизии. Сейчас тело мужчины пытаются извлечь спасатели. Параллельно с ними на месте работают и следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU