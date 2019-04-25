2019-04-25T18:23:19+03:00
Общество

Петербургские родители пожаловались на секс-шоп с открытыми дверьми и пошлую музыку, которую слушают их дети

Обращения с претензиями поступили в канцелярию уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой
Петр КИБЕР
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Воспитание детей - обязанность родителей, как и ограждать свое чадо от ненужной информации. Другой вопрос, какими методами это делать.Воспитание детей - обязанность родителей, как и ограждать свое чадо от ненужной информации. Другой вопрос, какими методами это делать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Любой родитель беспокоится не только о физическом, но нравственном здоровье своего чада. Однако окружающий мир не всегда идеально подходит детям. Кто-то старается обходить сомнительные места стороной и правильно воспитывать малыша, а другие еще и пишут жалобы в адрес уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

- Детского омбудсмена просят оградить детей от пагубного влияния современной культуры, защитить от «взрослой» информации, которая может нанести несформировавшейся психике непоправимый вред, - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, жительница Приморского района пожаловалась на секс-шоп с постоянно открытыми дверьми. Дети, мол, могут увидеть что-то взрослое. Впрочем, проверка показала, что у входа висит занавеска, все товары убраны подальше, а открытые двери - требование службы безопасности торгового центра.

Другая претензия была к современным музыкантам.

- Гречка, Элджей, Фэйс, Гонфладд – это же откровенная пошлятина! Сплошной мат, призывы к суициду, пропаганда наркотиков и секса, неуважение к старшим! - написала Агапитовой многодетная петербурженка, призвавшая запретить концерты вышеуказанных персонажей.

И таких обращений много, впрочем, тут вопрос больше к родителям, какую музыку они позволяют слушать детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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