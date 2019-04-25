Петербургские родители пожаловались на секс-шоп с открытыми дверьми и пошлую музыку, которую слушают их дети
Любой родитель беспокоится не только о физическом, но нравственном здоровье своего чада. Однако окружающий мир не всегда идеально подходит детям. Кто-то старается обходить сомнительные места стороной и правильно воспитывать малыша, а другие еще и пишут жалобы в адрес уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
- Детского омбудсмена просят оградить детей от пагубного влияния современной культуры, защитить от «взрослой» информации, которая может нанести несформировавшейся психике непоправимый вред, - сообщает пресс-служба омбудсмена.
Так, жительница Приморского района пожаловалась на секс-шоп с постоянно открытыми дверьми. Дети, мол, могут увидеть что-то взрослое. Впрочем, проверка показала, что у входа висит занавеска, все товары убраны подальше, а открытые двери - требование службы безопасности торгового центра.
Другая претензия была к современным музыкантам.
- Гречка, Элджей, Фэйс, Гонфладд – это же откровенная пошлятина! Сплошной мат, призывы к суициду, пропаганда наркотиков и секса, неуважение к старшим! - написала Агапитовой многодетная петербурженка, призвавшая запретить концерты вышеуказанных персонажей.
И таких обращений много, впрочем, тут вопрос больше к родителям, какую музыку они позволяют слушать детям.
ИСТОЧНИК KP.RU