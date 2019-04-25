Легендарная регулировщица с Дороги жизни отметила 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 19:16 2019-04-25T19:16:30+03:00

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В нынешнем году Петербург-Ленинград отметил 75-летний юбилей со дня полного снятия блокады города. Срок немалый, а ветеранов, которые застали те события, остается все меньше и меньше. Тем более приятно, что легендарная регулировщица с Дороги жизни не только жива, но и принимает гостей по случаю своего 100-летнего юбилея.

- Вера Ивановна, поздравления вам с днем рождения лично от президента страны, от правительства Санкт-Петербурга и подарок - большой телевизор, чтобы вам было удобнее его смотреть, - поздравил юбиляра врио губернатора Александр Беглов, лично приехавший в гости к ветерану.

Кроме телевизора, глава северной столицы вручил Вере Ивановне Роговой памятную монету, выпущенную в честь 75-летия снятия блокады и рассказал о расширении Музея блокады в Соляном переулке.

Напомним, что Вера Роговая стала прообразом памятника девушки-регулировщицы с Дороги жизни. В свои 20 с небольшим лет она защищала Ленинград и сейчас осталась одним из немногих свидетелей военного времени.

Сама Вера Ивановна поблагодарила главу Петербурга за подарки и пообещала вспоминать его добрым словом.

ИСТОЧНИК KP.RU