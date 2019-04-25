Полиция завела уголовное дело против таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса
Некоторые люди умеют разговаривать только с позиции силы и пускают кулаки в ход чуть что. А уж драки при ДТП и вовсе являются привычным делом. Впрочем, иногда это переходит границы нормального. Так, в Петербурге полиция завела уголовное дело на таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса.
- По предварительным данным, 46-летний водитель такси на автомобиле «Шкода Октавия» совершил столкновение с троллейбусом под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Драка водителя троллейбуса и таксиста в Петеребурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Несмотря на то, что он был сам виноват, таксист, вместо того, чтобы мирно ждать экипаж ГИБДД, пошел выяснять отношения с водителем троллейбуса. Слово за слово и завязалась драка, в ходе которой один из мужчин получил травмы.
Уже потом, после приезда полиции, пострадавший написал на обидчика заявление. А на того завели уголовное дело по статье «Побои». Теперь шофер такси может повторить судьбу Кокорина с Мамаевым, а ведь всего и надо было держать эмоции под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU