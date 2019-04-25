2019-04-25T19:41:03+03:00
Происшествия

Полиция завела уголовное дело против таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса

Инцидент произошел днем 24 апреля на Малом проспекте Васильевского острова [видео]
Петр КИБЕР
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Полиция возбудила дело о побоях против таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса. Фото: vk.com/spb_todayПолиция возбудила дело о побоях против таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса. Фото: vk.com/spb_today
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Некоторые люди умеют разговаривать только с позиции силы и пускают кулаки в ход чуть что. А уж драки при ДТП и вовсе являются привычным делом. Впрочем, иногда это переходит границы нормального. Так, в Петербурге полиция завела уголовное дело на таксиста, который сломал нос водителю троллейбуса.

- По предварительным данным, 46-летний водитель такси на автомобиле «Шкода Октавия» совершил столкновение с троллейбусом под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драка водителя троллейбуса и таксиста в Петеребурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Несмотря на то, что он был сам виноват, таксист, вместо того, чтобы мирно ждать экипаж ГИБДД, пошел выяснять отношения с водителем троллейбуса. Слово за слово и завязалась драка, в ходе которой один из мужчин получил травмы.

Уже потом, после приезда полиции, пострадавший написал на обидчика заявление. А на того завели уголовное дело по статье «Побои». Теперь шофер такси может повторить судьбу Кокорина с Мамаевым, а ведь всего и надо было держать эмоции под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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