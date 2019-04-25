В бывшей ТЭЦ фабрики «Красное знамя» могут сделать арт-пространство

СЕГОДНЯ 20:24 2019-04-25T20:24:03+03:00

В здании "Красное знамя" может появиться музей архитектуры и арт-пространство. Фото: Пресс-служба администрации СПб.

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Здание фабрики «Красное знамя», расположенное на улице Красного курсанта, 25, может превратиться в арт-пространство и принять вторую сцену петербургской капеллы, или же стать музеем архитектуры.

- На выездном совещание по вопросу развития объектов социальной инфраструктуры Петроградского района было предложено передать зданиеТЭЦ фабрики «Красное Знамя» в собственность Санкт-Петербурга для дальнейшего размещения здесь музея архитектуры и второй сцены Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (арт-пространства), - сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас «Красным знаменем» владеет коммерческая структура. Силами собственника здесь пока проводятся противоаварийные работы, которые практически завершены. Закончен и ремонт фасадов здания.

Вице-губернатор Николай Линченко поручил собственнику разработать проект развития территории бывшей фабрики и прилегающих районов совместно с комитетом по охране памятников, а уже по результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе здания.

ИСТОЧНИК KP.RU