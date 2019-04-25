2019-04-25T21:33:16+03:00
Общество

На Невском проспекте предложили снизить скорость, чтобы уменьшить число ДТП

Специалисты уверены, что проблема не в этом, а в итоге станет только больше пробок
Петр КИБЕР
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Уменьшать число ДТП на Невском нужно не снижением скорости, а профилактикой нарушений.Уменьшать число ДТП на Невском нужно не снижением скорости, а профилактикой нарушений.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Только за первые три с небольшим месяца 2019 года на Невском проспекте случилось несколько страшных смертельных аварий. Этого не могла не заментить общественности и специалисты, некоторые из которых предложили снизить скоростной порог на главной магистрали города до 40 километров в час. Но не все согласны с таким подходом, ведь люди гибнут по другой причине.

- Бороться надо не с помощью дорожных знаков, а с помощью полицейских рейдов, и не раз в год, а регулярно, – считает автомобильный правозащитник Георгий Кокорин, чьи слова приводи газета «Петербургский дневник».

В самом деле, если люди носятся по Невскому под 100 километров в час и пьяные, им не важно какое ограничение стоит. тем более, что фактически в городе оно не 60, а 80 километров в час, ведь превышение на 20 километров в час «бесплатное». Так может для начала отменить его?

Тем более, если «затормозить» Невский, это создаст дополнительные пробки в центре и ударит по другим районам - люди, простояв часы в заторах, будут «отрываться» на окраинах.

Несомненно, решать проблему аварийности на Невском надо, но не рубить с плеча, а думать над этим комплексно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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