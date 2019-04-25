2019-04-25T21:48:02+03:00
Общество

Гражданина США оштрафовали за незаконную перепланировку дома на Миллионной улице

В принадлежащей американцу квартире проверка нашла неправильную конфигурацию стен
Петр КИБЕР
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Незаконная перепланировка в истоическом заднии на Миллионной обошлась американцу в 15 тысяч рублей штрафа.Незаконная перепланировка в истоическом заднии на Миллионной обошлась американцу в 15 тысяч рублей штрафа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Центр Санкт-Петербурга - это мировое культурное наследие. И почти каждый дом здесь является памятником архитектуры. Чтобы что-то сделать или построить, обязательно надо иметь разрешения от надзорных органов. Даже если речь идет о перепланировке в квартире, которую снаружи совсем и не видно.

- Квартира номер 9, расположенная в доме на Миллионной улице, 4/1, литера А, приинадлежит гражданину США Уильяму Кэрроллу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здесь же находится объект культурного наследия федерального значения «Главная аптека», построенное архитекторами Трезини и Кваренги. При осмотре находящейся прямо над аптекой квартиры, принадлежащей американцу, был установлен факт незаконной перепланировки.

- Площади и номера помещений не соответствуют проектным решениям, как и конфигурация стен и ниш, сообщает судебная пресс-служба.

Впрочем учитывая то, что Кэррол уже обратился в КГИОП за необходимой документацией и отсутствие серьезных нарушений, штраф для гражданина США оказался минимальным - всего 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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