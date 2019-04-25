Петербург попросит денег на метро до Кудрово у Москвы

СЕГОДНЯ 22:00 2019-04-25T22:05:41+03:00

Деньги на метро до Кудрово будут просить у федерального бюджета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обращение к федеральному центру готовы поддержать и в Ленобласти

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Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе будут решать транспортную проблему ближайших пригородов города, таких как Кудрово или Бугры. И в первую очередь речь идет о строительстве станции метро «Кудрово», появление которой намечено на 2025 год. Чтобы успеть в срок нужны деньги. Их решено искать в федеральном бюджете.

- Петербург и Ленобласть обратятся к Москве с просьбой софинансировать транспортные проекты двух соседних регионов, - заявил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов.

Если деньги будут получены, то строительство, которое в основном финансирует город, а станцию получает Ленобласть, пойдет активнее. Впрочем, пока рассматривается и дополнительный вариант транспортного сообщения с Кудрово.

- Будем разговаривать с РЖД о возможности создания платформы в Кудрово, чтобы можно было выводить пассажирский поток, - заявил Батанов.

Если все получится, то поезда пустят до Ладожского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU