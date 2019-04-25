Петербург попросит денег на метро до Кудрово у Москвы
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе будут решать транспортную проблему ближайших пригородов города, таких как Кудрово или Бугры. И в первую очередь речь идет о строительстве станции метро «Кудрово», появление которой намечено на 2025 год. Чтобы успеть в срок нужны деньги. Их решено искать в федеральном бюджете.
- Петербург и Ленобласть обратятся к Москве с просьбой софинансировать транспортные проекты двух соседних регионов, - заявил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов.
Если деньги будут получены, то строительство, которое в основном финансирует город, а станцию получает Ленобласть, пойдет активнее. Впрочем, пока рассматривается и дополнительный вариант транспортного сообщения с Кудрово.
- Будем разговаривать с РЖД о возможности создания платформы в Кудрово, чтобы можно было выводить пассажирский поток, - заявил Батанов.
Если все получится, то поезда пустят до Ладожского вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU