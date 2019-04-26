Погода на 26 апреля в Петербурге: Небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-26T07:46:06+03:00

В пятницу в Северной столице снова будет тепло

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Прекрасные солнечные и теплые дни не могут не радовать жителей Петербурга, особенно после долгой и снежной зимы. В пятницу, 26 апреля, с утра горожане накидывают на плечи легкие плащи и куртки, так как по опыту прошлых дней уже знают, что днем в городе снова будет жарко в весеннем пальто.

- Ночью 26 апреля температура воздуха в Петербурге опустилась до 7-9 градусов выше нуля. Небо немного застилали облака. Кстати, днем ожидается переменная облачность, а к вечеру местами может пойти небольшой дождь, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Несмотря на облачную погоду, синоптики обещают, что днем температура воздуха в Петербурге прогреется до 20-22 градусов, в прибрежных районах местами до плюс 17.

Еще один теплый день ожидается в субботу, 27 апреля, до 19 градусов. а вот в воскресение уже будет похолодание до 9-11 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU