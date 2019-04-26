2019-04-26T08:05:50+03:00
Происшествия

Рано утром в Петербурге сгорела трехкомнатная квартира

Огненное пламя вырывалось из окна, поднимаясь на этаж выше [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Рано утром в Петербурге МЧС спасали от пожара трехкомнатную квартируРано утром в Петербурге МЧС спасали от пожара трехкомнатную квартируФото: СОЦСЕТИ
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С самого раннего утра в пятницу, 26 апреля, в Красногвардейском районе Петербурга не спокойно. Мирно спящие жители дома 25, корпус 3 по проспекту Наставников проснулись от шума сирен и криков людей. Мощное пламя охватило жилую квартиру на третьем этаже здания.

Утром в Петербурге сгорела трехкомнатная квартира .

- В 4:49 часов утра 26 апреля на телефон экстренной службы поступило сообщение о мощном пожаре в Красногвардейском районе. Еще подъезжая к месту ЧП, спасатели увидели столб плотного, черного дыма, который поднимался высоко в небо над девятиэтажным домом, - рассказала пресс-служба МЧС Петербурга.

Черный дым не просто клубами вырывался из окна горевшей квартиры, но еще и застелил полностью вид жителей сверху. При этом у многих были открыты окна, что сильно обеспокоило очевидцев. Боялись, что другие люди задохнуться от дыма.

Спустя час пожар был потушен. Оказалось, что загорелась обстановка в 15-метровой комнате. Сообщений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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