В один день в Петербурге угнали три дорогостоящих авто, стоимостью более миллиона каждый

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-26T08:43:32+03:00

За один день в Петербурге угнали три дорогие машины Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди них был «Джип Гранд Чероки» за 1,5 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Петербурге «разгулялись» автоугонщики. Буквально за один день в разных районах города пропали сразу три машины, стоимость которых переваливает за миллион рублей каждая. Как стало известно в пятницу, 26 апреля, кражи произошли в Приморском, Калининском и Пушкинском районах.

- В девять часов утра 25 апреля в полицию Приморского района обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что с подземного паркинга дома 63, корпус 2 по проспекту Королева у него угнали «Джип Гранд Чероки». Стоимость такого автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В этот же день 60-летняя петербурженка рассказала полицейским Калининского района об угоне ее автомобиля «Нисан Кашкай» за 1,4 миллиона рублей. Машину похитили от дома 14, корпус 2 по проспекту Непокоренных.

Еще об одном угоне 25 апреля сообщил 49-летний житель Пушкинского района Петербурга. Выйдя из дома 14, корпус 1 по Анциферовской улице он понял, что пропал его автомобиль «Тойота Хайлэндер» за 1,1 миллион рублей.

Сейчас правоохранители принимают меры к розыску всех автомобилей. По факту угонов возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU