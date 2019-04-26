В центре Петербурга загорелся алкогольный магазин

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-26T10:15:24+03:00

С пожаром в алкомаркете в центре Петербурга боролись три расчета Фото: СОЦСЕТИ

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Поздно вечером в четверг, 25 апреля, гуляющие по центру Петербурга местные жители и туристы столпились возле алкогольного магазина на Большой Московской. Купить горячительные напитки им не удалось, а вот согреться все же получилось. Подвальное помещение дома №6 на вышеупомянутой улице, в котором располагается алкомаркет, загорелось.

- Не там, где змею видели? Решили спалить все гнездо, - стали шутить очевидцы пожара.

Действительно, днем ранее из подвала дома, где располагается алкогольный магазин той же сети, выползла погреться на солнышке змея. Однако животное облюбовало здание в Петроградском районе, а не Центральном.

Так, сообщение о пожаре на телефон экстренной службы поступило в одиннадцать часов вечера. Тушить его прибыли 15 спасателей и три пожарных автомобиля. Из подвального помещения валил густой серый дым, который разлетался по всей улице.

Спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате в магазине сгорела площадь в 10 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

ИСТОЧНИК KP.RU