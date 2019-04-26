Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-26T13:38:15+03:00

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Начиная с 14 января до 15 августа 2019 года на Ладожском мосту в Петербурге проводятся ремонтные работы. В связи с этим движение по нему частично ограничено. Однако, как сообщили дорожные службы, 28 и 30 апреля трасса «Кола», которая проходит через мост, будет полностью перекрыта на три часа.

- Из-за того, что у рабочих нет возможности подобраться к части конструкции, где появилась деформация шва, без подъема Ладожского моста, планируется закрыть по нему движение на время сварочных работ. Так, в ночь на 28 и 30 апреля с полуночи до трех часов ночи будет разводиться мост. Соответственно движение транспорта будет недоступно, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данный момент на Ладожском мосту закрыта одна полоса движения в сторону Петербурга. В обратную сторону, по направлению к Петрозаводску, осуществляется по двум полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU