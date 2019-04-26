Жители Мурино поймали мигранта, подозреваемого в попытке изнасилования 17-летней девушки

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-26T16:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Приезжего из Средней Азии задержали вечером 24 апреля в Мурино местные жители. Причиной для пристального внимания к мигранту стала его попытка изнасиловать в подъезде одного из домов 17-летнюю девушку. По счастью, ей удалось вырваться, а самого нападавшего скрутили оказавшиеся рядом мужчины.

- Задержанным оказался 31-летний гражданин среднеазиатского государства, находящийся без регистрации в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Впрочем, это выяснилось позднее. А пока полиция ехала к месту ЧП, задержавшие мигранта муринцы наиболее доступным в данном случае методом - кулаками - объяснили мужчине, что нападать на девушек нехорошо.

Сейчас подозреваемый задержан, Следственным управлением СК России по Ленобласти в отношении него заведено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU