2019-04-26T17:16:07+03:00
Общество

На Литейном проспекте в Петербурге зацвела сакура

Жители и гости Северной столицы смогут наслаждаться красочным зрелищем около недели
Петр КИБЕР
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В Петербуре зацвела сакура.В Петербуре зацвела сакура.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Цветущая сакура - зрелище более привычное для Японии, чем для Петербурга. Однако и в Северной столице есть места, где можно насладиться этим красочным зрелищем. Так, розовые лепестки вишни зацвели в японском саду на Литейном проспекте и в Ботаническом саду.

- У нас схожие условия - центр города, довольно тепло. По наблюдениям с 2002 года, это самое раннее цветение сакуры, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» научный сотрудник Ботанического сада Юрий Калугин.

Вообще, сакура обычно расцветает в первую декаду мая, однако сорта сакуры есть разные. Некоторые распустятся только ближе к июню. Но это касается деревьев в Ботаническом саду, а сакура с Литейного проспекта отцветет уже через неделю.

Насладиться красотой можно в Японском саду на Литейном проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Насладиться красотой можно в Японском саду на Литейном проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Она как наша яблоня - дней шесть-семь, но это если погода будет прохладной. Наступит жара - лепестки опадут за два-три дня. Будет дождь с ветром - обобьет сразу, - сообщил эксперт.

Но, судя по прогнозу погоды, а с выходных обещают похолодание до 10-12 градусов, у петербуржцев есть время насладиться утонченной красотой японской вишни и познать дзен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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