В Великую субботу и на Пасху пустят дополнительные автобусы на кладбища

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-26T17:41:07+03:00

В Великую субботу и на Пасху к кладбищам путят дополнительные автобусы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это сделано для того, чтобы верующие могли без проблем почтить память родных и близких

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27 и 28 апреля, в Великую субботу и Пасху верующие горожане да и простые петербуржцы традиционно отправляются на кладбища, чтобы почтить память своих усопших родственников. Зная это транспортники пускают дополнительные автобусы к местам массовых захоронений.

- «Пассажиравтотранс» традиционно увеличит количество автобусов на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397, 398, следующих к городским и пригородным кладбищам, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего, для удобства пассажиров, на линию выйдут 13 дополнительных машин.

Напомним, что в ночь на пасху петербургский метрополитен будет работать круглосуточно. Это сделано для того, чтобы прихожане могли вернуться домой после ночного праздничного богослужения.

Также в ночь с 27 на 28 на линию выйдут ночные автобусы. Для петербуржцев и гостей города будет организовано движение по маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Интервал с 0:00 до 06:00 составит 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU