На Дворцовой площади прошла первая репетиция парада с участием боевой техники
Первое масштабное шествие с участием боевой техники и авиации прошло днем 26 апреля в Санкт-Петербурге. На брусчатку Дворцовой площади вышли парадные расчеты, а также выехали танки, самоходные установки и автомобили.
- Кроме пеших расчетов и тяжелой техники, над центром города строем прошла и боевая авиация - вертолеты и самолеты, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий.
Над центром Петербурга прошла военная авиация.Фото: Артем КИЛЬКИН
Нынешняя репетиция оказалось красочной и торжественной. По площади прошли военнослужащие, курсанты и курсантки военных училищ и ВУЗов МВД, а механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.
К сожалению, массовое перемещение техники, которое петербуржцы заметили утром, создало серьезные проблемы с движением в центре города. Сейчас, когда репетиция парада уже закончена, затруднения на дорогах Северной столицы все еще оцениваются на 8 баллов.
Как прошла репетиция парада к 9 мая.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU