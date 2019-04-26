На Дворцовой площади прошла первая репетиция парада с участием боевой техники

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-26T19:48:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое масштабное шествие с участием боевой техники и авиации прошло днем 26 апреля в Санкт-Петербурге. На брусчатку Дворцовой площади вышли парадные расчеты, а также выехали танки, самоходные установки и автомобили.

- Кроме пеших расчетов и тяжелой техники, над центром города строем прошла и боевая авиация - вертолеты и самолеты, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий.

Над центром Петербурга прошла военная авиация.Фото: Артем КИЛЬКИН

Нынешняя репетиция оказалось красочной и торжественной. По площади прошли военнослужащие, курсанты и курсантки военных училищ и ВУЗов МВД, а механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.

К сожалению, массовое перемещение техники, которое петербуржцы заметили утром, создало серьезные проблемы с движением в центре города. Сейчас, когда репетиция парада уже закончена, затруднения на дорогах Северной столицы все еще оцениваются на 8 баллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705659" frameborder="0"></iframe> Как прошла репетиция парада к 9 мая.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU